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В США назвали главную причину изоляции Америки от других стран

Отдельные государства постепенно переходят на полный отказ от доллара в торговых отношениях, отправляя тем самым США в изоляцию.

Отдельные государства постепенно переходят на полный отказ от доллара в торговых отношениях, отправляя тем самым США в изоляцию. Такое мнение в воем телеграм-канале высказал экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Некоторые страны теперь ведут дела друг с другом в собственных валютах. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай. Они уходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции», — отметил он.

Во время саммита БРИКС в Бразилии глава МИД Сергей Лавров поднимал вопрос об уменьшении значимости доллара в мировой экономике и утрате авторитета США из-за санкций.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявлял, что если у БРИКС появится своя валюта, то он введет невероятные пошлины. Американский лидер обвинил страны-участницы объединения в дедолларизации и стремлении уничтожить международную валюту.

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