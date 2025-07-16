Отдельные государства постепенно переходят на полный отказ от доллара в торговых отношениях, отправляя тем самым США в изоляцию. Такое мнение в воем телеграм-канале высказал экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Некоторые страны теперь ведут дела друг с другом в собственных валютах. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай. Они уходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции», — отметил он.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявлял, что если у БРИКС появится своя валюта, то он введет невероятные пошлины. Американский лидер обвинил страны-участницы объединения в дедолларизации и стремлении уничтожить международную валюту.