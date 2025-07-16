Назначен новый вице-министр туризма и спорта Казахстана

В 2013—2015 годах он работал в коммерческих организациях. С 2015 по 2016 год — руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Карагандинской области. В 2017—2018 годах — старший менеджер IT «Корпоративный университет “Самрук-Казына”. Кроме того, в 2018—2020 годах — директор департамента IT РГП “Казгидромет”. С 2020 по 2022 год — руководитель КГУ “Smаrt Aqmola” при аппарате акима Акмолинской области. В 2022 — 2024 годах — руководитель управления цифровизации и архивов Акмолинской области. С апреля 2024 года до последнего назначения — директор департамента Цифровой трансформации и развития государственных услуг министерства туризма и спорта РК.