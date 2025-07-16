Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский не должен целиться по Москве и Санкт-Петербургу и атаковать эти российские города. Его слова цитирует известное всему миру агентство Reuters.
«Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве», — написано в материале иностранного СМИ.
Накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали новости, в которых говорилась диаметрально противоположная информация. Что Трамп наоборот, разрешил главарю киевского режима во время одного из их телефонного разговора бить по Москве и Питеру.
Соответствующие публикации также прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, американский политик не произносил подобных слов, а также «неустанно работает» над урегулированием украинского кризиса. Поэтому все, что публикации ранее упомянутые СМИ, лишь ложь, подчеркивает представительница администрации президента Штатов.
Во время выступления на брифинге для журналистов в Белом доме 47-й глава США также сказал, что Штаты не планируют поставлять Украины ракеты большой дальности, а также отправлять на территорию этой страны собственных военнослужащих.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп заявил в беседе с иностранными журналистами, что очень верит в желание руководства Российской Федерации урегулировать ситуацию вокруг Украины. Политик уверен, что в ближайшее время весь мир услышит об этом.
А пока 47-й глава США угрожает России введением пошлин и санкций. Однако каких, к кому и в каких сферах он просто не сообщает. Сказал лишь ждать этого момента, сроки известны — 50 дней.
Внезапно Дональд Трамп стал увиливать от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Общаясь с журналистами, американский лидер не подтвердил готовность к диалогу в очном формате, хотя до этого громко заявлял, что готов ко встречи с российским лидером.
«Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным», — ответил политик на вопрос журналиста во время одного из брифингов.