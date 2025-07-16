Совет ЕС 15 июля 2025 года ввел в действие новые ограничительные меры против России, затронувшие девять физических лиц и шесть организаций, обвиненных в якобы «дестабилизирующей деятельности». Соответствующее решение опубликовано во вторник в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, под ограничения попали, среди прочих, ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», Ассоциация журналистов БРИКС, «Центр геополитических экспертиз», их руководители, ряд военнослужащих, блогер с двойным австралийско-российским гражданством Семен Бойко и двое граждан Молдовы. Применяемые меры включают замораживание активов в юрисдикции Евросоюза и запрет на въезд в страны сообщества.
Западное санкционное давление на Россию, усилившееся в связи с событиями на Украине, спровоцировало увеличение стоимости электроэнергии, топлива и продовольствия в государствах Европы и США. Начиная с февраля 2022 года, с момента начала специальной военной операции России на Украине, ЕС ввел уже 17 пакетов ограничений против РФ.
В России неоднократно подчеркивали способность страны противостоять санкционному давлению, инициированному Западом несколько лет назад и продолжающему усиливаться. В Москве указывали на отсутствие у западных стран смелости признать неэффективность антироссийских ограничений. В самих государствах Запада также не раз озвучивались мнения о низкой результативности санкций в отношении России.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что стратегия сдерживания и ослабления России является долговременным курсом Запада, а введенные ограничения причинили значительный ущерб глобальной экономике. По его оценке, главной задачей западных стран остается ухудшение условий жизни миллионов людей.
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