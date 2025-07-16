В России неоднократно подчеркивали способность страны противостоять санкционному давлению, инициированному Западом несколько лет назад и продолжающему усиливаться. В Москве указывали на отсутствие у западных стран смелости признать неэффективность антироссийских ограничений. В самих государствах Запада также не раз озвучивались мнения о низкой результативности санкций в отношении России.