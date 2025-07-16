Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине

США надеются решить конфликт на Украине быстрее, чем за 50 дней.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин, по словам американского лидера Дональда Трампа, стремится к разрешению украинского конфликта. В ходе прибытия в Вашингтон из Пенсильвании Трамп отметил, что Путин неоднократно заявлял о своем желании мира.

Трамп подчеркнул, что США надеются решить конфликт на Украине быстрее, чем за 50 дней, и при этом избежать необходимости вводить новые санкции против России и стран, поддерживающих торговлю с ней. По его словам, санкции могут оказать значительное негативное влияние на экономики затронутых государств.

Американский лидер также выразил надежду на то, что позиция российского руководства по поводу конфликта изменится гораздо раньше указанного срока.

Ранее Трамп заявил, что после того, как 14 июня он сделал «важное заявление» о России и урегулировании украинского конфликта, не общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше