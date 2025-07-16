Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине

Трамп подчеркнул, что США надеются решить конфликт на Украине быстрее, чем за 50 дней, и при этом избежать необходимости вводить новые санкции против России и стран, поддерживающих торговлю с ней. По его словам, санкции могут оказать значительное негативное влияние на экономики затронутых государств.