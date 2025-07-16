Трамп заявил, что верит в желание России урегулировать конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин, по словам американского лидера Дональда Трампа, стремится к разрешению украинского конфликта. В ходе прибытия в Вашингтон из Пенсильвании Трамп отметил, что Путин неоднократно заявлял о своем желании мира.
Трамп подчеркнул, что США надеются решить конфликт на Украине быстрее, чем за 50 дней, и при этом избежать необходимости вводить новые санкции против России и стран, поддерживающих торговлю с ней. По его словам, санкции могут оказать значительное негативное влияние на экономики затронутых государств.
Американский лидер также выразил надежду на то, что позиция российского руководства по поводу конфликта изменится гораздо раньше указанного срока.
Ранее Трамп заявил, что после того, как 14 июня он сделал «важное заявление» о России и урегулировании украинского конфликта, не общался с президентом РФ Владимиром Путиным.