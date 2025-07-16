В РФ примутся за модернизацию авиаотрасли: уже известны первые шаги в этом направлении

На обеспечение федерального проекта «Производство самолетов и вертолетов» в последующие шесть лет будет направлено не менее 765 млрд рублей. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, эти деньги должны быть потрачены на создание отечественных конкурентоспособных разработок в авиаотрасли.
«Чтобы обеспечить независимость российской гражданской авиации сформирован профильный федеральный проект Производство самолетов и вертолетов. На его реализацию в течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 млрд рублей», — заявил политик на стратегической сессии кабмина, посвященной развитию авиапрома.
Мишустин отмечает, что вышеупомянутую сумму выделяют для строительства воздушных судов, различных технических систем, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры и иного списка «наукоемкого оборудования».
По словам политика, речь идет об «уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, и выпуск которой необходимо освоить». Правительство РФ рассчитывает на слаженные действий производителей и научных учреждений, а также конструкторских бюро.
Как KP.RU писал ранее, глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступил с инициативой о включении дополнительных образовательных учреждений в экспериментальную программу по модернизации системы высшего образования.