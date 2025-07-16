В РФ примутся за модернизацию авиаотрасли: уже известны первые шаги в этом направлении

На обеспечение федерального проекта «Производство самолетов и вертолетов» в последующие шесть лет будет направлено не менее 765 млрд рублей. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, эти деньги должны быть потрачены на создание отечественных конкурентоспособных разработок в авиаотрасли.