Паслер запустил нагревательную печь на заводе в Нижней Салде

Общий объём инвестиций, вложенных в данный проект, составил примерно 500 миллионов рублей. Запуск новой печи является частью масштабной модернизации предприятия. С 2021 года на нём уже комплексно технически перевооружили нагревательные установки прокатного цеха и отремонтировали главный электродвигатель прокатного стана. А также провели реконструкцию линии по изготовлению комплектующих для железнодорожных рельсов. Общий объём инвестиций в это развитие производства превысил 1,2 миллиарда рублей. А в ближайшие годы планируется построить здесь новый цех по выпуску бесшовных труб.