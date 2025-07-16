Паслер запустил нагревательную печь на заводе в Нижней Салде

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер запустил в режиме пусконаладки нагревательную печь Нижнесалдинского металлургического завода. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Город и предприятие он посетил 15 июля. Запуском печи дал старт началу проведения на ней пуско-наладочных работ. Печь находится в прокатном цехе. Реализация инвестиционного проекта позволит уменьшить расход электроэнергии на предприятии на нагрев заготовки перед прокатом и сократить объёмы выбросов в окружающую среду.
«Сегодня вместе с коллективом предприятия запустили в режиме пусконаладки нагревательную печь в прокатном цехе, которая в условиях промышленной эксплуатации осенью этого года позволит выпускать до 25 тонн металла в час», — сказал Денис Паслер.
Общий объём инвестиций, вложенных в данный проект, составил примерно 500 миллионов рублей. Запуск новой печи является частью масштабной модернизации предприятия. С 2021 года на нём уже комплексно технически перевооружили нагревательные установки прокатного цеха и отремонтировали главный электродвигатель прокатного стана. А также провели реконструкцию линии по изготовлению комплектующих для железнодорожных рельсов. Общий объём инвестиций в это развитие производства превысил 1,2 миллиарда рублей. А в ближайшие годы планируется построить здесь новый цех по выпуску бесшовных труб.
Отметим, всего на предприятии работают более 550 человек. Каждый год завод выпускает продукции больше чем на 1,3 миллиарда рублей. Денис Паслер отметил лучших работников за профессионализм благодарственными письмами.
Кроме того, глава региона посетил стройплощадку на месте будущего нового корпуса НИИ машиностроения. Это одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Строительство идёт в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению производства двигателей, а также и систем хранения топлива. Это предприятие имеет замкнутый цикл создания ракетных двигателей малой тяги, применяемых для коррекции, причаливания и стабилизации космических аппаратов, в том числе и МКС.