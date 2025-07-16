Хрупалла также подверг резкой критике текущую внешнюю политику Берлина, особенно в отношении Украины. Он заявил о необходимости перехода от военной поддержки Киева к активному содействию мирным переговорам. Особое беспокойство политика вызвали планы поставок немецких дальнобойных ракет украинской армии.
«Я считаю, что это неправильный подход к обеспечению мира. И самое главное, Германия всё глубже и глубже втягивает себя в эту войну, и это необходимо предотвратить», — отметил он.
Ранее канцлер Германии выразил мнение о том, что дипломатические усилия по разрешению конфликта в Украине исчерпаны. В связи с этим он подчеркнул, что страна будет продолжать предоставлять военную помощь Киеву. Кроме того, он сообщил о намерении закупить систему противовоздушной обороны Patriot у Соединённых Штатов, которая затем будет передана ВСУ.