Неправильный подход: В Германии призвали Мерца наладить контакт с Путиным

Ранее канцлер Германии выразил мнение о том, что дипломатические усилия по разрешению конфликта в Украине исчерпаны. В связи с этим он подчеркнул, что страна будет продолжать предоставлять военную помощь Киеву. Кроме того, он сообщил о намерении закупить систему противовоздушной обороны Patriot у Соединённых Штатов, которая затем будет передана ВСУ.