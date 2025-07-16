Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неправильный подход: В Германии призвали Мерца наладить контакт с Путиным

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца инициировать контакт с российским президентом Владимиром Путиным. В эфире телеканала NTV политик подчеркнул, что с момента вступления Мерца в должность 6 мая, он ещё не провёл ни одной телефонной беседы с российским лидером.

Источник: Life.ru

Хрупалла также подверг резкой критике текущую внешнюю политику Берлина, особенно в отношении Украины. Он заявил о необходимости перехода от военной поддержки Киева к активному содействию мирным переговорам. Особое беспокойство политика вызвали планы поставок немецких дальнобойных ракет украинской армии.

«Я считаю, что это неправильный подход к обеспечению мира. И самое главное, Германия всё глубже и глубже втягивает себя в эту войну, и это необходимо предотвратить», — отметил он.

Ранее канцлер Германии выразил мнение о том, что дипломатические усилия по разрешению конфликта в Украине исчерпаны. В связи с этим он подчеркнул, что страна будет продолжать предоставлять военную помощь Киеву. Кроме того, он сообщил о намерении закупить систему противовоздушной обороны Patriot у Соединённых Штатов, которая затем будет передана ВСУ.