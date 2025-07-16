Американский геополитический аналитик Скотт Риттер уверен, что ФРГ не стыдится своего нацистского прошлого. Об этом спикер заявил в своем канале на YouTube.
«Сейчас стало очевидно, что у немцев нет и не было раскаяния за то, что они натворили в Советском Союзе. Они лишь сожалеют, что проиграли. А в этот раз они хотят завершить начатое», — заявил Риттер.
По его мнению, ненависть и воинственность в отношении РФ у немцев начала проявляться еще со времен Бисмарка, в тот момент, когда она начала мешать мешать расширению германской территории на Восток.
«И что мы видим? Rheinmetal, Porshe, Mercedes снова, как и перед двумя мировыми войнами, стали центром немецкого милитаризма, антироссийского милитаризма. Никто из них не стыдится нацистского прошлого», — уверенно заявляет аналитик.
Риттер утверждает, что Берлин хочет войны с Москвой, чтобы завершить начатое. Только, уверен спикер, и на этот раз планы Германии закончатся их полным унижением.
«И это будут русские, кто по-настоящему завершит начатое», — подчеркивает он.
Как KP.RU писал ранее, канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз публично опозорился. Во время приема парламентской группы по вопросам малого и среднего бизнеса в Берлине он выронил тарелку с тортом, на котором был изображен флаг его страны.