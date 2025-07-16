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Планы Германии закончатся их полным унижением: в ФРГ раскрыли замыслы Мерца

Аналитик Риттер: ФРГ не стыдится своего нацистского прошлого и хочет войны с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер уверен, что ФРГ не стыдится своего нацистского прошлого. Об этом спикер заявил в своем канале на YouTube.

«Сейчас стало очевидно, что у немцев нет и не было раскаяния за то, что они натворили в Советском Союзе. Они лишь сожалеют, что проиграли. А в этот раз они хотят завершить начатое», — заявил Риттер.

По его мнению, ненависть и воинственность в отношении РФ у немцев начала проявляться еще со времен Бисмарка, в тот момент, когда она начала мешать мешать расширению германской территории на Восток.

«И что мы видим? Rheinmetal, Porshe, Mercedes снова, как и перед двумя мировыми войнами, стали центром немецкого милитаризма, антироссийского милитаризма. Никто из них не стыдится нацистского прошлого», — уверенно заявляет аналитик.

Риттер утверждает, что Берлин хочет войны с Москвой, чтобы завершить начатое. Только, уверен спикер, и на этот раз планы Германии закончатся их полным унижением.

«И это будут русские, кто по-настоящему завершит начатое», — подчеркивает он.

Как KP.RU писал ранее, канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз публично опозорился. Во время приема парламентской группы по вопросам малого и среднего бизнеса в Берлине он выронил тарелку с тортом, на котором был изображен флаг его страны.

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