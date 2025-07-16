Трамп заявил, что в конфликте на Украине находится на стороне человечества

Президент США Дональд Трамп заявил, что в украинском конфликте он поддерживает не какую-либо из сторон, а «сторону человечества». Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, комментируя свою позицию по поводу происходящего в регионе.
«Я ни на чьей стороне. Я хочу остановить кровопролитие», — подчеркнул Трамп.
Трамп высказался против ударов по Москве.
Американский президент сообщил, что не намерен поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты JASSM. Это заявление прозвучало на фоне публикации в Military Watch Magazine, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву этих ракет с дальностью до 800 км.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что Владимиру Зеленскому не следует наносить удары по Москве..
Комментируя мирные инициативы, Трамп заявил, что обозначенный им срок в 50 дней для достижения урегулирования на Украине не является чрезмерным.
«Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. Это (сделка — прим. ред.) может быть достигнуто и раньше», — отметил он, добавив, что будет крайне жаль, если мир не удастся установить в этот срок.
Москва хочет мирного урегулирования конфликта.
Трамп сообщил, что после заявления, сделанного им 14 июня в отношении России и путей урегулирования украинского конфликта, он не вступал в контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако он выразил уверенность в том, что российский лидер заинтересован в мирном решении. Он сослался на неоднократные заявления российского президента о стремлении к окончанию конфликта.
Трамп выразил надежду, что изменения в позиции Москвы произойдут быстрее ожидаемого срока, что позволит избежать дополнительного давления в виде санкций.
Ранее Трамп сообщил, что США собираются ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции в отношении государств, покупающих у РФ нефть, если Москва и Киев не договорятся о мире в течение 50 дней.