Трамп заявил, что в конфликте на Украине находится на стороне человечества

Трамп сообщил, что после заявления, сделанного им 14 июня в отношении России и путей урегулирования украинского конфликта, он не вступал в контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако он выразил уверенность в том, что российский лидер заинтересован в мирном решении. Он сослался на неоднократные заявления российского президента о стремлении к окончанию конфликта.