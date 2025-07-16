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Макгрегор: США проигрывают, напрямую участвуя в конфликте на Украине

Трамп продолжает придерживаться политики своего предшественника Джо Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил на платформе YouTube, что Вашингтон терпит поражение в украинском конфликте с Россией. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, несет ответственность за происходящее и в конечном итоге проигрывает этот конфликт.

Макгрегор подчеркнул, что Трамп не любит проигрывать и, по его мнению, в этот раз он также оказался в невыгодной ситуации.

Эксперт выразил мнение, что лучший выход для Трампа — дистанцироваться от конфликта и надеяться, что его отсутствие останется незамеченным. Или же он может попытаться переключить внимание общественности на другие темы, чтобы избежать дальнейших негативных последствий.

По словам Макгрегора, несмотря на свою риторику и обещания, Трамп продолжает придерживаться политики своего предшественника Джо Байдена. Он отметил, что нынешний лидер США якобы продолжает курс, который ранее критиковал, и это усугубляет положение страны в контексте украинского кризиса.

Ранее глава Белого дома предупредил, что введёт стопроцентные пошлины на РФ, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании украинского конфликта.

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