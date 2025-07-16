Макгрегор: США проигрывают, напрямую участвуя в конфликте на Украине

Эксперт выразил мнение, что лучший выход для Трампа — дистанцироваться от конфликта и надеяться, что его отсутствие останется незамеченным. Или же он может попытаться переключить внимание общественности на другие темы, чтобы избежать дальнейших негативных последствий.