Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил на платформе YouTube, что Вашингтон терпит поражение в украинском конфликте с Россией. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, несет ответственность за происходящее и в конечном итоге проигрывает этот конфликт.
Макгрегор подчеркнул, что Трамп не любит проигрывать и, по его мнению, в этот раз он также оказался в невыгодной ситуации.
Эксперт выразил мнение, что лучший выход для Трампа — дистанцироваться от конфликта и надеяться, что его отсутствие останется незамеченным. Или же он может попытаться переключить внимание общественности на другие темы, чтобы избежать дальнейших негативных последствий.
По словам Макгрегора, несмотря на свою риторику и обещания, Трамп продолжает придерживаться политики своего предшественника Джо Байдена. Он отметил, что нынешний лидер США якобы продолжает курс, который ранее критиковал, и это усугубляет положение страны в контексте украинского кризиса.
Ранее глава Белого дома предупредил, что введёт стопроцентные пошлины на РФ, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании украинского конфликта.