МинЖКХ края покинул еще один замминистра

С начала года — это очередной уволившийся зам из министерства. Ранее ведомство покинул заместитель министра Андрей Летов, а также начальник отдела электроснабжения Антон Ильюшин. Оба трудоустроились в мэрии Перми, где работает сейчас бывший министр ЖКХ Артем Балахнин.