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МинЖКХ края покинул еще один замминистра

Как стало известно «Ъ-Прикамье», заместитель министра ЖКХ Пермского края, начальник управления теплоэнергетики, ГО и ЧС Александр Березнин покинул должность.

На сайте ведомства сведения о нем не содержатся. Он проработал на посту менее года — с ноября 2024 года.

Ранее господин Березин работал замначальника ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России по тылу. Он также числился временно исполняющим обязанности руководителя этого учреждения.

С начала года — это очередной уволившийся зам из министерства. Ранее ведомство покинул заместитель министра Андрей Летов, а также начальник отдела электроснабжения Антон Ильюшин. Оба трудоустроились в мэрии Перми, где работает сейчас бывший министр ЖКХ Артем Балахнин.

Напомним, в начале года коммунальный блок перешел в подчинение вице-премьеру Андрею Алякринскому. Прежний зампред Андрей Кокорев стал советником губернатора, место министра заняла Наталья Киселева из фонда капремонта.