Экс-премьер РФ Степашин указал на схожесть Путина и Трампа: в чем преуспел российский лидер

Экс-премьер России Сергей Степашин заявил о схожести президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, оба лидера в первую очередь заботятся об интересах своих стран. Однако Владимир Путин преуспевает в некоторых аспектах, отметил бывший премьер в беседе с РИА Новости.
Сергей Степашин указал на ведение диалога российским лидером. Бывший премьер-министр считает, что Владимир Путин ведет себя более «тонко, аккуратно», нежели президент США.
«И для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи», — подчеркнул Сергей Степашин.
В заявлении 14 июля Дональд Трамп выдвинул Москве очередной ультиматум. Как утверждает The New York Times, он изменит планы России. 50-дневный срок, установленный президентом США, совпадет с окончанием летнего наступления ВС РФ.