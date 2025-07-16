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Экс-премьер РФ Степашин указал на схожесть Путина и Трампа: в чем преуспел российский лидер

Экс-премьер РФ Степашин: для Путина и Трампа интересы своих стран важнее всего.

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер России Сергей Степашин заявил о схожести президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, оба лидера в первую очередь заботятся об интересах своих стран. Однако Владимир Путин преуспевает в некоторых аспектах, отметил бывший премьер в беседе с РИА Новости.

Сергей Степашин указал на ведение диалога российским лидером. Бывший премьер-министр считает, что Владимир Путин ведет себя более «тонко, аккуратно», нежели президент США.

«И для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи», — подчеркнул Сергей Степашин.

В заявлении 14 июля Дональд Трамп выдвинул Москве очередной ультиматум. Как утверждает The New York Times, он изменит планы России. 50-дневный срок, установленный президентом США, совпадет с окончанием летнего наступления ВС РФ.

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