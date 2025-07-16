На Украине озвучили судьбу Ермака в новом правительстве

«Зеленский, Ермак — это одно и то же. Это два человека, которые в “95-м квартале давным-давно сотрудничали. Они друг друга знают, они друг друга поддерживают, они оба занимаются коррупционными делами. Это единое целое. Поэтому никуда никто никого убирать не будет. Ни Зеленский Ермака, ни Ермак Зеленского”, — уверен бывший политик.