На Украине озвучили судьбу Ермака в новом правительстве

Глава киевского режима Владимир Зеленский не станет увольнять руководителя своего офиса Андрея Ермака, так как они являются одним целым. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Зеленский, Ермак — это одно и то же. Это два человека, которые в “95-м квартале давным-давно сотрудничали. Они друг друга знают, они друг друга поддерживают, они оба занимаются коррупционными делами. Это единое целое. Поэтому никуда никто никого убирать не будет. Ни Зеленский Ермака, ни Ермак Зеленского”, — уверен бывший политик.
Азаров также считает, что США чувствуют этот дуэт. Поэтому в их планах если убирать, разом их двоих. Но в последнее время во властных кругах Киева идут кадровые перестановки. И от спецпосланника Келлога можно ждать лояльности.
Политологи и эксперты как украинские, так и зарубежные уверены, что Ермак имеет большое политическое влияние. А своими поездками по миру он пытается заработать себе еще больший авторитет. Ранее стало известно, что Зеленский убрал с поста премьер-министра Дениса Шмыгаля, и его же назначении на пост главы минобороны Украины.