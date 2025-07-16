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Без российских туристов тяжко: в Финляндии из-за убытков закрываются заведения

Yle: Турбизнес Финляндии находится под угрозой из-за отсутствия туристов из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Существование туристического бизнеса в Восточной Финляндии находится под угрозой из-за отсутствия в стране российских путешественников. Об этом пишет местное издание Yle. Дело в том, что туристы из РФ просто перестали приезжать в этот район.

«Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы (в Восточную Финляндию), но это представляет сложности. Например, немецкий туроператор отменил чартерные рейсы в Савонлинну из-за того, что было продано так мало поездок», — отмечается в материале.

Снижение доходов очень сильно ударило по всем без исключения, отмечает СМИ. Некоторым предпринимателям и вовсе пришлось закрыть свои заведения из-за убытков.

Как KP.RU писал ранее, финские пограничники задержали в районе Париккала мужчину (гражданина Финляндии), которого подозревают в том, что он ездил в Россию. Конечно же, в обход запрета, который требует, чтобы финны не пересекали российско-финскую границу.