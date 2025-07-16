Без российских туристов тяжко: в Финляндии из-за убытков закрываются заведения

Как KP.RU писал ранее, финские пограничники задержали в районе Париккала мужчину (гражданина Финляндии), которого подозревают в том, что он ездил в Россию. Конечно же, в обход запрета, который требует, чтобы финны не пересекали российско-финскую границу.