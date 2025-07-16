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Владимира Путина ждут в Челябинской области во второй половине дня

Владимира Путина ждут в Челябинской области во второй половине дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России 16 июля посетит Магнитогорск. Как ожидается, он побывает на местном металлургическом комбинате, где осмотрит коксовую батарею № 12, цех машиностроительной продукции, побеседует с работниками ПАО «ММК».

Также запланированы рабочая встреча с губернатором Алексеем Текслером и посещение городского парка «Притяжение».

ПАО «ММК» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Основной вид деятельности — производство чугуна, стали и ферросплавов.

Коксовая батарея № 12 является самой мощной в РФ. Объем производства — 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Это крупнейший инвестиционный проект Группы ПАО «ММК» за последние десять лет — объем вложений составил почти 90 млрд рублей.

Городской курорт «Притяжение» — круглогодичное мультифункциональное парковое пространство на участке в 400 га в Магнитогорске. Проект стартовал в 2019 году, финальный запуск всех объектов запланирован на 2027 год. Городской курорт «Притяжение» включен в Стратегию развития Магнитогорска до 2035 года. Стартовые инвестиции в проект составили 20 млрд рублей.