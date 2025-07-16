Владимира Путина ждут в Челябинской области во второй половине дня

Городской курорт «Притяжение» — круглогодичное мультифункциональное парковое пространство на участке в 400 га в Магнитогорске. Проект стартовал в 2019 году, финальный запуск всех объектов запланирован на 2027 год. Городской курорт «Притяжение» включен в Стратегию развития Магнитогорска до 2035 года. Стартовые инвестиции в проект составили 20 млрд рублей.