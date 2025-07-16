Трамп полагает, что Путин хочет мира на Украине

Президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин стремится к установлению мира на Украине.
В ходе брифинга на военном полигоне Эндрюс он подчеркнул свою убежденность в том, что его российский коллега по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании конфликта.
«Он часто говорил, что хочет мира. И я думаю, что он хочет», — отметил Трамп.
Американский политик напомнил о неоднократных прямых высказываниях Путина о стремлении прекратить боевые действия. Предполагается, что это может произойти до истечения 50-дневного срока, отведенного Вашингтоном для введения санкционного давления на Москву.
Отметим, что 14 июля 2025 года Трамп объявил о планах введения импортных пошлин порядка 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней между Москвой и Вашингтоном не будет достигнуто соглашение по урегулированию украинского кризиса.
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