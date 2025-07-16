Трамп полагает, что Путин хочет мира на Украине

Отметим, что 14 июля 2025 года Трамп объявил о планах введения импортных пошлин порядка 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней между Москвой и Вашингтоном не будет достигнуто соглашение по урегулированию украинского кризиса.