Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп полагает, что Путин хочет мира на Украине

Президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин стремится к установлению мира на Украине.

Президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин стремится к установлению мира на Украине.

В ходе брифинга на военном полигоне Эндрюс он подчеркнул свою убежденность в том, что его российский коллега по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании конфликта.

«Он часто говорил, что хочет мира. И я думаю, что он хочет», — отметил Трамп.

Американский политик напомнил о неоднократных прямых высказываниях Путина о стремлении прекратить боевые действия. Предполагается, что это может произойти до истечения 50-дневного срока, отведенного Вашингтоном для введения санкционного давления на Москву.

Отметим, что 14 июля 2025 года Трамп объявил о планах введения импортных пошлин порядка 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней между Москвой и Вашингтоном не будет достигнуто соглашение по урегулированию украинского кризиса.

Читайте также: Трамп рассказал, был ли разговор с Путиным после объявления ультиматума.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше