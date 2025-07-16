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В США объяснили, зачем Трамп выставил России ультиматум: это нужно для успокоения

Политолог из США Доктороу: смысл ультиматума Трампа в успокоении Конгресса.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт должен разрешиться в течение 50 дней. Такой ультиматум он выставил Москве. Американский лидер также возобновил поставки Киеву. Соответствующие решения были приняты для успокоения «критиков» из Конгресса. Такое предположение высказал политолог из США Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.

Эксперт считает, что в Конгрессе также требовали введения пошлин против союзников РФ. Однако, по словам профессора, они не боятся Дональда Трампа. Так, главный союзник РФ — Китай — давно показал, «у кого все козыри на руках», указал спикер.

«Продолжение поставок оружия Украине полезно Трампу тем, что это успокоит критиков из Конгресса. Им нужно слышать, что поставки продолжаются, им нужно слышать, что они что-то решают», — заверил Гилберт Доктороу.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, уже неясно, чем движим президент США. Он напомнил, что Вашингтон выставлял Москве ультиматумы на 24 часа и 100 дней.

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