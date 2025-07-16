Фашизмом является стремление киевского режима нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу, заявил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Так он прокомментировал информацию, распространённую прессой Запада после заявления главы Белого дома Дональда Трампа по военной помощи Украине.
«Если верить западным СМИ, Трамп задал обычный медийный вопрос, а вот (Владимир — прим. ред.) Зеленский немедленно попросил оружия, чтобы бить по Москве. Не по военным целям, не по объектам ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. ред.) или военной инфраструктуры, а по Москве. Фашизм по-иному воевать не может. Правда, шансы на то, что что-то долетит в приличных количествах до Москвы, минимальны», — сказал парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.
При этом депутат обратил внимание на то, что киевский режим не выразил согласия на участие в третьем раунде переговоров с Москвой и не подписал меморандум, предложенный Украине Россией. Вместо этого, как предположил Ивлев, власти в Киеве решили продолжать конфликт «до последнего украинца».
Напомним, ранее Трамп заявил, что США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках оружия Украине. Газета Financial Times распространила сведения о том, что американский лидер в беседе с Зеленским якобы призывал к атакам на Москву и Санкт-Петербург. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла эту информацию.
Агентство Reuters, в свою очередь, написало, что президент США выразил мнение, что главе киевского режима не следует наносить удары по российской столице.