В Госдуме назвали стремление Киева атаковать Москву и Петербург фашизмом

«Если верить западным СМИ, Трамп задал обычный медийный вопрос, а вот (Владимир — прим. ред.) Зеленский немедленно попросил оружия, чтобы бить по Москве. Не по военным целям, не по объектам ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. ред.) или военной инфраструктуры, а по Москве. Фашизм по-иному воевать не может. Правда, шансы на то, что что-то долетит в приличных количествах до Москвы, минимальны», — сказал парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.