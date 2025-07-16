Власти Челябинска с 1 июля втихую подняли родительскую плату за посещение детсадов

На это обратили внимание горожане, хотя официального сообщения в СМИ от мэрии не было.
Из базы документов следует, что соответствующее распоряжение было подписано еще 3 июля.
"Установить с 1 июля 2025 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города Челябинска, осуществляющих образовательную деятельность, в следующем размере в зависимости от режима функционирования группы:
1) 2 790,00 рублей в месяц, в группах полного дня пребывания (12 часов);
2) 3 060,00 рублей в месяц, в группах круглосуточного пребывания (24 часа);
3) 1 380,00 рублей в месяц, в группах кратковременного пребывания от 3 до 5 часов в день (завтрак, второй завтрак, обед);
4) в группах кратковременного пребывания до 3 часов в день плата не взимается (без предоставления питания)".
Документ подписан главой города Алексеем Лошкиным.
До 1 июля 2025 года плата в первом случае составляла 2 220 рублей в месяц; во втором — 2 440, в третьем — 1 100 рублей в месяц.