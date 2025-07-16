Власти Челябинска с 1 июля втихую подняли родительскую плату за посещение детсадов

"Установить с 1 июля 2025 года размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города Челябинска, осуществляющих образовательную деятельность, в следующем размере в зависимости от режима функционирования группы: