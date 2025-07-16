В США заявили о проигрыше войны Трампа против Путина

Соединенные Штата Америки терпят поражение от России в украинском конфликте, участвуя практически напрямую в нем. Об этом заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«Это его война. И вот итоговое мнение для Трампа: он ее проигрывает. Он не хочет и не любит проигрывать. Что же, я бы сказал, что в этот раз он проиграл. И лучшее, что он может сделать, это дистанцироваться от конфликта и надеяться, что никто не заметит его отсутствия, или же просто попытаться переключить внимание других на прочую тему», — отметил он.
Военный эксперт считает, что нынешний хозяин Белого дома продолжает пагубную политику своего предшественника Джо Байдена. И заметил, что Трамп его регулярно критиковал за это.
Трамп неоднократно говорил о том, что если бы не Байден, то конфликта на Украине не было бы. Обещал, что завершит противостояние с Россией за сутки, а потом заявил, что это было сарказмом. Теперь же он поставил ультиматум — если РФ через 50 дней не заключит мирное соглашение с Украиной, то США введут крупные торговые пошлины.
Ранее Макгрегор отмечал, что отдельные государства постепенно переходят на полный отказ от доллара в торговых отношениях, отправляя тем самым США в изоляцию.