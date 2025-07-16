В США заявили о проигрыше войны Трампа против Путина

«Это его война. И вот итоговое мнение для Трампа: он ее проигрывает. Он не хочет и не любит проигрывать. Что же, я бы сказал, что в этот раз он проиграл. И лучшее, что он может сделать, это дистанцироваться от конфликта и надеяться, что никто не заметит его отсутствия, или же просто попытаться переключить внимание других на прочую тему», — отметил он.