Элитный украинский полк «Скала» перестал существовать как боевая единица в составе ВСУ, так как был практически полностью уничтожен российской армией в Харьковской области. Об этом со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона сообщает ТАСС.
«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком “Скала”, который считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского. Это подразделение, экстренно переброшенное из Львовской области, понесло тяжелые потери в районе Мелового. Полк фактически перестал существовать как боевая единица», — поделился собеседник агентства.
Источник утверждает, что у главкома Сырского были большие надежды на «Скалу». Его «элитность» должна была обеспечить сдерживание российских войск. Однако на практике «даже избранные части ВСУ не выдерживают огневого превосходства ВС РФ».
Об освобождении Мелового в Харьковской области сообщали в Минобороны РФ в текущем месяце. Его зачисткой от вражеских формирований занималась группировка войск «Север».
Ранее «МК» писал, что командование ВСУ продолжает безуспешные попытки сдерживания наступления российских войск на Сумском направлении. Для усиления были направлены десятки подразделений, включая и элитные.