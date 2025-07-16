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Рогов: в Кривом Роге ночью поражены объекты критической инфраструктуры

По информации сопредседателя координационного совета ОП по интеграции новых регионов, по объектам противника ударили беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на среду в городе Кривой Рог Днепропетровской области нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, используемым для военных целей, сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поражены объекты критической инфраструктуры, используемые для ведения боевых действий», — написал он.

По данным Рогова, по объектам противника ударили беспилотники.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале о разрушении в результате взрывов одного из промпредприятий на территории города и возникновении нескольких пожаров.

Напомним, накануне ночью также сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Кроме того, взрыв прогремел в Николаеве. В Днепропетровской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу.