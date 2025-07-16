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ВСУ перебросили под Сумы новое спецподразделение ГУР с роботами

Украинское военное командование передислоцировало к району Алексеевки в Сумской области новое спецподразделение ГУР Минобороны Украины «Ринос груп» (англ.

Украинское военное командование передислоцировало к району Алексеевки в Сумской области новое спецподразделение ГУР Минобороны Украины «Ринос груп» (англ. «группа носорогов»), оснащенное в том числе роботизированными комплексами. Об этом проинформировали «ТАСС» в российских силовых ведомствах.

Уточняется, что ранее данное формирование не задействовалось в активных боевых действиях. По сведениям источника, в его распоряжении находятся наземные роботизированные платформы различных модификаций.

Параллельно ВСУ направили на участок фронта в Сумской области 1-й отдельный штурмовой полк, известный как «Волки да Винчи». Известно, что медийное подразделение не участвует непосредственно в штурмовых операциях, а выполняет функции заградительного отряда, действуя в тылу основных сил.

Как ранее сообщали «ТАСС» в силовых структурах, на сумском и харьковском направлениях в общей сложности задействовано свыше 40 бригад и полков ВСУ.

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