ВСУ перебросили под Сумы новое спецподразделение ГУР с роботами

Параллельно ВСУ направили на участок фронта в Сумской области 1-й отдельный штурмовой полк, известный как «Волки да Винчи». Известно, что медийное подразделение не участвует непосредственно в штурмовых операциях, а выполняет функции заградительного отряда, действуя в тылу основных сил.