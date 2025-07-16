В Уфе помиловали двух осужденных женщин

Вторая заявительница, используя свое должностное положение, злоупотребляла доверием и передавала секретную информацию третьим лицам ради личной выгоды. Она перевела взятку в сумме около 100 тысяч рублей на счет своего близкого родственника. Женщине назначили условный срок наказания, а также ограничили ее в праве занимать определенные должности в госструктурах сроком на три года. Несмотря на это, коллеги характеризуют ее исключительно положительно, отмечая ответственность и компетентность. Соседи отзываются о женщине уважительно, подчеркивая ее добропорядочность и хорошее воспитание ребенка.