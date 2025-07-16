В Уфе помиловали двух осужденных женщин

Члены комиссии рассмотрели ходатайства двух осужденных женщин.
Первая осужденная получила два с половиной года ограничения свободы за дорожно-транспортное происшествие, произошедшее по ее вине. Женщина, поворачивая налево на оживленном перекрестке, не увидела идущего пешехода и наехала на него. В результате пострадавшая сломала ногу.
Автоледи признала свою вину и компенсирует потерпевшей моральную травму, выплатив большую часть назначенных судом 800 тысяч рублей. Также комиссия усла такие факторы, как отсутствие прежних судимостей, признание вины, положительные отзывы коллег и соседей. Это стало основанием для поддержки Комиссией обращения о помиловании.
Вторая заявительница, используя свое должностное положение, злоупотребляла доверием и передавала секретную информацию третьим лицам ради личной выгоды. Она перевела взятку в сумме около 100 тысяч рублей на счет своего близкого родственника. Женщине назначили условный срок наказания, а также ограничили ее в праве занимать определенные должности в госструктурах сроком на три года. Несмотря на это, коллеги характеризуют ее исключительно положительно, отмечая ответственность и компетентность. Соседи отзываются о женщине уважительно, подчеркивая ее добропорядочность и хорошее воспитание ребенка.
Штраф, наложенный судом, она уже погасила. После детального обсуждения члены Комиссии пришли к выводу, что это преступление послужило для нее жизненным уроком, и единогласно проголосовали за поддержку ходатайства.
Документы, содержащие рекомендации главы республики и заключения комиссии, отправятся на рассмотрение президента РФ, который примет окончательное решение.