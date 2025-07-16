Президент США Дональд Трамп не хочет обострения конфликта с Москвой и, чтобы этого не допустить, может вдвое увеличить свой 50-дневный ультиматум России по заключению мира на Украине. Такое мнение высказал общественный деятель и писатель Захар Прилепин, передает ТАСС.
«Прямо говоря, он шантажист. Он, с одной стороны, хочет напугать, с другой стороны, говорит: “Ну давайте как-нибудь договоримся”. И я даже допускаю, что про 50 дней он скажет, так: “Я очень недоволен, еще 50 дней даю вам на осмысление”, — предположил он.
Прилепин также отметил, что Трамп может повести себя и по-другому в этом вопросе, если почувствует, что он не может достичь поставленных целей. Тогда, по мнению писателя, он может отправить Украине дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.
Он призвал готовиться к такому возможному исходу. И заранее продумать военный ответ на подобные действия укронацистов.
Ранее «МК» писал, что Соединенные Штаты Америки терпят поражение от России в украинском конфликте, участвуя практически напрямую в нем.