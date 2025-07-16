В России допустили продление 50-дневного ультиматума Трампа

«Прямо говоря, он шантажист. Он, с одной стороны, хочет напугать, с другой стороны, говорит: “Ну давайте как-нибудь договоримся”. И я даже допускаю, что про 50 дней он скажет, так: “Я очень недоволен, еще 50 дней даю вам на осмысление”, — предположил он.