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В Минобороны обновили список атакованных ночью регионов

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили над регионами и Азовским морем восемь вражеских беспилотников.

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили над регионами и Азовским морем восемь вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

В военном ведомстве пояснили, что три воздушные цели противника были уничтожены в Крыму. Столько же ликвидировано над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА сбито в небе над Курской и Белгородской областями.

Ранее «МК» писал, что российские войска стерли с лица земли элитный полк ВСУ «Скала» на Харьковском направлении. Это подразделение, являющееся личным проектом главкома Сырского, перестало существовать как боевая единица.

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