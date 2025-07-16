В Минобороны обновили список атакованных ночью регионов

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили над регионами и Азовским морем восемь вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
В военном ведомстве пояснили, что три воздушные цели противника были уничтожены в Крыму. Столько же ликвидировано над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА сбито в небе над Курской и Белгородской областями.
Ранее «МК» писал, что российские войска стерли с лица земли элитный полк ВСУ «Скала» на Харьковском направлении. Это подразделение, являющееся личным проектом главкома Сырского, перестало существовать как боевая единица.