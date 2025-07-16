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Появилось видео бегства боевиков ВСУ с позиций в Сумской области

По информации источников, украинские военные не выдержали натиска российских десантников.

Источник: Аргументы и факты

Кадры бегства украинских военнослужащих с позиций в Сумской области опубликовал Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

По информации источников канала, солдаты ВСУ бежали с позиций, не выдержав натиска бойцов ВДВ.

В сообщении отмечается, что противник бросает на передовую плохо подготовленных солдат, надеясь сдержать продвижение войск РФ.

«В такие “мясные” затычки из-за плохой подготовки пихают побольше личного состава. Планомерного давления они не выдерживают и бегут толпой», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Сумской области штурмовики ВСУ бежали с поля боя, бросив раненого.