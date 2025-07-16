Появилось видео бегства боевиков ВСУ с позиций в Сумской области

Кадры бегства украинских военнослужащих с позиций в Сумской области опубликовал Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
По информации источников канала, солдаты ВСУ бежали с позиций, не выдержав натиска бойцов ВДВ.
В сообщении отмечается, что противник бросает на передовую плохо подготовленных солдат, надеясь сдержать продвижение войск РФ.
«В такие “мясные” затычки из-за плохой подготовки пихают побольше личного состава. Планомерного давления они не выдерживают и бегут толпой», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в Сумской области штурмовики ВСУ бежали с поля боя, бросив раненого.