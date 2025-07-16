Азаров заявил, что экономика Украины сократилась минимум в два раза

«Если 50 миллиардов долларов поступают в казну для различных целей, таких как покрытие дефицита бюджета, приобретение оборудования и выплата зарплат, то как можно говорить о проблемах в экономике? На самом деле экономика не функционирует должным образом. Она не может функционировать, если, как я уже упоминал, объективные показатели указывают на то, что экономика сократилась как минимум вдвое», — подчеркнул он.