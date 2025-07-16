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Азаров заявил, что экономика Украины сократилась минимум в два раза

Экономика страны фактически не работает, показатели говорят о том, что она упала как минимум в два раза, сообщил бывший премьер-министр Украины.

Источник: Аргументы и факты

Экономика Украины упала как минимум в два раза, сообщил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаровов.

Он подчеркнул, что экономика не может демонстрировать результаты, о которых говорит киевская пропаганда. Это связано с тем, что население сократилось более чем в два раза, а производство электроэнергии и других товаров уменьшилось более чем в 2,5 раза.

«Люди получают зарплату и пенсии, даже фиксируются какие-то данные. Люди ходят по улицам, посещают магазины и совершают покупки. Может показаться, что всё в порядке. Но так ли это? На самом деле — нет. За счёт чего же обеспечивается благополучие? Оно обеспечивается за счёт огромных дотаций бюджету и киевскому режиму», — рассказал бывший премьер-министр.

По его мнению, бюджет государства составляет примерно 60 миллиардов долларов, но значительная часть этих средств — это дотации.

«Если 50 миллиардов долларов поступают в казну для различных целей, таких как покрытие дефицита бюджета, приобретение оборудования и выплата зарплат, то как можно говорить о проблемах в экономике? На самом деле экономика не функционирует должным образом. Она не может функционировать, если, как я уже упоминал, объективные показатели указывают на то, что экономика сократилась как минимум вдвое», — подчеркнул он.

Ранее Азаров отметил, что в настоящее время на Украине нет здравых политических сил, поэтому даже проведение президентских выборов не привело бы к улучшению ситуации.