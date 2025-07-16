На Южном Урале приняли ряд социально значимых законов.

Повестка последнего заседания Законодательного Собрания Челябинской области оказалась перенасыщенной. Депутаты проголосовали без малого за 30 пунктов, непосредственно касающихся местного самоуправления, публичных слушаний, социальной политики и изменений в бюджете.
— Конечно, ключевые для нас — социальные законы. Продолжаем с губернатором и правительством совместную работу по «донастройке» областного законодательства в сфере помощи участникам СВО. Оперативно реагируем на частные случаи и корректируем меры поддержки, — пояснил спикер парламента Олег Гербер.
В частности, единогласно приняты предложенные изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции». Сняты ограничения на помощь тем бойцам, кто заключил контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, не имея российского гражданства. Кроме того, теперь региональные выплаты предусмотрены для всех, кто оформил контракт с января прошлого года до окончания 2025-го. Ранее на них могли претендовать только бойцы, которые отправились служить с конца 2024-го.
Параметры областного бюджета скорректированы из-за новых поступлений и роста социальных обязательств. 720 миллионов рублей выделят на лекарственное обеспечение и приобретение нового медицинского оборудования, 512,1 миллиона — на выплаты растущему числу льготников. Еще около 590 миллионов — на проведение спортивных и культурных мероприятий, а 181,7 миллиона — на организацию питания в школах и техникумах для детей участников СВО.
Из дополнительных безвозмездных поступлений 19,5 миллиона рублей направят на реконструкцию автомобильных дорог регионального значения, полмиллиона — учреждениям социального обслуживания, 360 тысяч — на культурно-досуговые мероприятия. Таким образом, доходы и расходы регионального бюджета на 2025 год составят соответственно 307,6 и 379,6 миллиарда рублей. Дефицит останется на прежнем уровне — 72 миллиарда.
Параметры областного бюджета скорректированы из-за новых поступлений и роста социальных обязательств.
— Кроме того, парламент приступил к большой работе, связанной с муниципальной реформой: внесены изменения в Устав Челябинской области, в региональные законы о местном самоуправлении, — пояснил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. — В соответствии с федеральным законодательством предусмотрен особый порядок выборов главы Челябинска. Он будет избираться городской Думой из числа кандидатов, представленных губернатором Челябинской области. Внесены изменения в систему публичных слушаний. Теперь полномочиями по их проведению наделены региональные органы власти.
Новый закон также гарантирует возмещение расходов сельских старост на связь, использование личного автотранспорта, а также поддержку территориального самоуправления из бюджетных источников.
Позаботились народные избранники и о патриотическом воспитании. По словам заместителя председателя комитета по социальной политике Игоря Егорова, в малокомплектных школах и учебных заведениях для детей с ограниченными возможностями здоровья вводятся новые ставки советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с общественными объединениями. А учителя ОБЖ отныне станут преподавателями «Основ безопасности и защиты Родины».
Еще одна депутатская инициатива направлена в Госдуму для внесения изменений в Жилищный кодекс РФ. Челябинцы предложили коллегам дополнить его требованиями об обязательном выделении на придомовой территории парковочных мест для инвалидов, причем без необходимого в таких случаях решения общего собрания собственников жилья.
Кстати, в начале года большой общественный резонанс вызвала история челябинского инвалида, добившегося персонального места для парковки возле дома, где он проживает с больным ребенком. Не тут-то было: табличку с номером машины, по закону ни к чему не обязывающую других автовладельцев, вскоре сорвали, а пострадавшему посоветовали заручиться большинством голосов жильцов. Депутаты выдвинули идею наделить органы местного самоуправления правом организовывать парковочные места для инвалидов без привлечения их средств и без одобрения соседей.
— Это очень важный вопрос. Сейчас требование о выделении парковочных мест для инвалидов распространяется только на официальные парковки на улицах. Согласие собственников на их организацию возле дома, как вы понимаете, получить очень сложно, — прокомментировал инициативу Олег Гербер. — Надеюсь, коллеги в Госдуме нас услышат. С возвращением участников СВО, получивших тяжелые ранения, такая поддержка особенно актуальна.