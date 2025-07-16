На Южном Урале приняли ряд социально значимых законов.

В частности, единогласно приняты предложенные изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции». Сняты ограничения на помощь тем бойцам, кто заключил контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, не имея российского гражданства. Кроме того, теперь региональные выплаты предусмотрены для всех, кто оформил контракт с января прошлого года до окончания 2025-го. Ранее на них могли претендовать только бойцы, которые отправились служить с конца 2024-го.