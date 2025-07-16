Правительство утвердило порядок контроля над строительством ВСМ

Участниками мониторинга и контроля являются Росжелдор, Минэкономразвития РФ, Минфин РФ и банки, которые участвуют в реализации ВСМ. В рамках этой работы будут проводиться сбор и анализ о ходе работ по проекту, в том числе и отклонения от фактических значений основных параметров, а также контроль за использованием средств ФНБ, доведенных на каждом этапе. Предъявлять и формировать отчеты о проверках будут и кредитные организации.