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Степашин отметил сходство подходов Путина и Трампа в международной политике

Сергей Степашин, занимавший должность председателя Правительства России в 1999 году, в интервью РИА «Новости» провёл интересное сопоставление между подходами Владимира Путина и Дональда Трампа на мировой арене. Он отметил, что оба лидера придерживаются прагматики, в которой ключевую роль играют национальные интересы их стран, находящиеся на первом месте.

Источник: Life.ru

«Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи», — отметил Степашин.

Экс-премьер считает, что для хозяина Белого дома такие вопросы, как украинский кризис или европейская безопасность, не являются ключевыми. По его оценке, Трамп концентрируется на внутренней повестке и экономических интересах США.

Говоря о дипломатическом стиле российского лидера, Степашин отметил его взвешенность и осторожность. Он указал, что Путин демонстрирует глубокое понимание международных процессов, будь то конфликты на Ближнем Востоке или другие глобальные вызовы.

Ранее администрация США под руководством Дональда Трампа выдвинула Кремлю ультиматум: в течение 50 дней добиться ощутимого прогресса в направлении мирного урегулирования украинского конфликта. В противном случае Вашингтон обещает ввести санкции, включающие стопроцентные тарифные ставки на российскую продукцию, ввозимую в Штаты, а также дополнительные финансовые обременения для государств, импортирующих российские энергоресурсы. В Кремле подчеркнули серьёзность заявлений американской стороны и сообщили о необходимости проведения тщательного анализа представленных условий.

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