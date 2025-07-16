Степашин отметил сходство подходов Путина и Трампа в международной политике

Сергей Степашин, занимавший должность председателя Правительства России в 1999 году, в интервью РИА «Новости» провёл интересное сопоставление между подходами Владимира Путина и Дональда Трампа на мировой арене. Он отметил, что оба лидера придерживаются прагматики, в которой ключевую роль играют национальные интересы их стран, находящиеся на первом месте.