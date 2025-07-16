ВС России уничтожили ВСУ в ДНР при помощи «игрушечных подарков»

Пполитов также отметил, что помимо игрушки бойцы российской армии забрасывали позиции противника взрывчаткой. Они бросали мины и другие снаряды, чтобы уничтожить украинских боевиков. В Минобороны РФ сообщали об освобождении Николаевки в ЛНР.