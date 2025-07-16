Российские бойцы при освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике применили военную хитрость: они доставляли мины и взрывчатку на позиции врага при помощи радиоуправляемой машинке. Об этом рассказал заместитель командира батальона группировки «Центр» Владимир Пополитов, передает ТАСС.
«На машинке с радиоуправлением заносим подарок, отправляем ТМку (противотанковую мину) и происходит подрыв», — пояснил военнослужащий.
Пполитов также отметил, что помимо игрушки бойцы российской армии забрасывали позиции противника взрывчаткой. Они бросали мины и другие снаряды, чтобы уничтожить украинских боевиков. В Минобороны РФ сообщали об освобождении Николаевки в ЛНР.
Ранее «МК» писал, что элитный украинский полк «Скала» перестал существовать как боевая единица в составе ВСУ, так как был практически полностью уничтожен российской армией в Харьковской области.