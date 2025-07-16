Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«До этого здесь были только Путин и Си Цзиньпин». Лукашенко у себя дома провел встречу с президентом Индонезии

Лукашенко принял президента Индонезии у себя дома, где были Путин и Си Цзиньпин.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля, во вторник, принял президента Индонезии Прабово Субианто у себя дома, где были только президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Об этом информирует пресс-служба президента.

— Господин президент, после восстановления этого дома (это был дом военных) до Вас только президент Путин здесь дома был. Очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с Вами здесь у меня были в гостях, — подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь, президент Индонезии подчеркнул, что для него огромная честь быть принятым в доме.

— Я рад приветствовать Вас здесь в этом доме и готов с Вами обсудить все вопросы, которые могут быть в повестке наших отношений, — заявил глава государства.

В пресс-службе отметили, что разговор длился три часа. За указанное время главы двух стран смогли обсудить широкий круг тем. Президент Индонезии пригласил Александра Лукашенко посетить его дом в ближайшее время. Глава государства акцентировал внимание на том, что сделает это с большим удовольствием.

— Думаю, мы такое время выберем, подготовимся серьезно, что-то сделаем, чтобы было о чем поговорить. И я с большим удовольствием приеду в Индонезию еще раз, — заметил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси нет тайн от Китая.

Тем временем Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения.

Кроме того, Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше