«До этого здесь были только Путин и Си Цзиньпин». Лукашенко у себя дома провел встречу с президентом Индонезии

— Господин президент, после восстановления этого дома (это был дом военных) до Вас только президент Путин здесь дома был. Очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с Вами здесь у меня были в гостях, — подчеркнул Александр Лукашенко.