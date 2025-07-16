Степашин сравнил Путина и Трампа и пришел к интересным выводам

«Трамп — прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи», — отметил Степашин. Цитата по РИА «Новости».