В Башкирии будут финансово стимулировать трудоустройство детей-сирот.

Сейчас дети-сироты в возрасте до 23 лет, которые впервые ищут работу и встали на учет в центрах занятости, могут получать максимальное пособие по безработице полгода. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева для того, чтобы такая молодежь не рассчитывала лишь на пособие, а активно включалась в общественную жизнь, тем кто трудоустроится до окончания шестимесячного срока, установят доплату за каждый полный отработанный месяц в пределах 6 месяцев. Она рассчитывается как разница между среднемесячной средней зарплатой в Башкирии (сейчас это 69 726 рублей) и их фактической зарплатой. Для получения доплаты необходимо предоставить соответствующую справку с места работы.