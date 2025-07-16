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В Башкирии будут финансово стимулировать трудоустройство детей-сирот

В Башкирии будут финансово стимулировать трудоустройство детей-сирот.

Источник: Башинформ

Вступил в силу республиканский закон о социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Он направлен на материальную поддержку сирот, которые впервые трудоустраиваются, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Сейчас дети-сироты в возрасте до 23 лет, которые впервые ищут работу и встали на учет в центрах занятости, могут получать максимальное пособие по безработице полгода. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева для того, чтобы такая молодежь не рассчитывала лишь на пособие, а активно включалась в общественную жизнь, тем кто трудоустроится до окончания шестимесячного срока, установят доплату за каждый полный отработанный месяц в пределах 6 месяцев. Она рассчитывается как разница между среднемесячной средней зарплатой в Башкирии (сейчас это 69 726 рублей) и их фактической зарплатой. Для получения доплаты необходимо предоставить соответствующую справку с места работы.