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Появилась запись с приказом командира ВСУ убивать пленных

По информации источников, подразделение, командир которого отдал преступный приказ, воюет под Красноармейском.

Источник: Аргументы и факты

Запись переговоров по рации, в ходе которых командир одного из подразделений 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ приказал подчиненным убивать пленных, опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

По информации источников канала, подразделение, переговоры боевиков которого были перехвачены, воюет под Красноармейском.

На опубликованной записи командир подразделения с позывным Акула приказывает: «В плен … никого не брать. Чтоб убили. Как принял?».

Ранее была опубликована запись разговора по рации украинских военных, в ходе которого командир одного из подразделений ВСУ отдал приказ о расстреле четверых взятых в плен российских бойцов.