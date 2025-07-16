Появилась запись с приказом командира ВСУ убивать пленных

Запись переговоров по рации, в ходе которых командир одного из подразделений 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ приказал подчиненным убивать пленных, опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».
По информации источников канала, подразделение, переговоры боевиков которого были перехвачены, воюет под Красноармейском.
На опубликованной записи командир подразделения с позывным Акула приказывает: «В плен … никого не брать. Чтоб убили. Как принял?».
Ранее была опубликована запись разговора по рации украинских военных, в ходе которого командир одного из подразделений ВСУ отдал приказ о расстреле четверых взятых в плен российских бойцов.