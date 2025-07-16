Трамп отозвал половину введенных из-за протестов войск из Лос-Анджелеса

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на фоне протестов вводила в городе комендантский час и отменила его 17 июня, после того как беспорядки пошли на спад. Она назвала отзыв половины нацгвардейцев «отступлением». «Мы одержали крупную победу в Лос-Анджелесе, и это пример того, что происходит, когда жители Лос-Анджелеса сплочены. Администрация Трампа поняла это и выводит 50% военнослужащих национальной гвардии, которых изначально не следовало сюда отправлять», — заявила она.