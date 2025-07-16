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Ест другой, а платишь ты: Захарова с иронией ответила Каллас на претензии о военной помощи Украине за счет ЕС

Захарова прокомментировала заявление Каллас о поставках оружия Киеву за счет ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление главы Евродипломатии Каи Каллас относительно финансирования военной помощи Украине.

Ранее она усомнилась в логике утверждений Дональда Трампа о необходимости европейской оплаты поставок вооружений, заметив, что обещание передать оружие при условии его оплаты третьей стороной не равнозначно реальному вкладу.

«Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно?», — уточнила Каллас, явно о чем-то догадываясь.

В своем ответе Захарова привела саркастичную аналогию. Она сравнила ситуацию с обедом, когда один человек оплачивает еду, а другой ее употребляет с возможным летальным исходом.

«Кая начала о чём-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?», — сыронизировала дипломат.

Напомним, хозяин Белого дома сообщил о стратегии по передаче оружия Украине. По его словам, Вашингтон не будет ничего оплачивать. Он лишь отправит оружие союзникам по НАТО.

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