Шойгу указал на хитрый план Трампа по поставкам оружия Украине

«Такой подход давно продвигался Дональдом Трампом, который еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что “это не его война” и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Он также обещал заставить европейцев покупать оружие в интересах киевского режима, отказавшись от безвозмездных поставок», — отметил Шойгу, уточнив, что теперь бремя США по вооружению ВСУ лежит на плечах жителей Европы. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».