Украина сохраняет возможность создать «грязную бомбу»

«Я знаю, что сейчас научного потенциала собственного у киевского режима нет для создания своего ядерного оружия. Создать “грязную бомбу” — возможно, потому что у нас есть большое количество ядерных отходов от ядерного топлива. Такие возможности, наверное, есть», — отметил Азаров.