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Украина сохраняет возможность создать «грязную бомбу»

Украинские националисты, стоящие у власти, имеют возможность создать «грязную бомбу».

Украинские националисты, стоящие у власти, имеют возможность создать «грязную бомбу». Для этого на территории государства есть большое количество отходов. Об этом заявил экс-премьер-министр Незалежной Николай Азаров, передает ТАСС.

Азаров считает, что у киевского режима на сегодняшний момент просто нет научного потенциала, чтобы создать «грязное» оружие.

«Я знаю, что сейчас научного потенциала собственного у киевского режима нет для создания своего ядерного оружия. Создать “грязную бомбу” — возможно, потому что у нас есть большое количество ядерных отходов от ядерного топлива. Такие возможности, наверное, есть», — отметил Азаров.

Экс-премьер выразил надежду, что британские хозяева Украины не пойдут по такому пути. И признал, что Киев готов к созданию ядерного оружия, но пока западные кураторы не позволяют их делать.

Ранее «МК» писал, что Зеленский не станет увольнять руководителя своего офиса Андрея Ермака, так как они являются одним целым.