Мишустин выделил более 1 млрд рублей Хабаровскому краю после обращения Демешина

Плотно занимаясь социальной сферой, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин не забывает про экономику, так как именно она — базис для социальной политики в регионе. Глава субъекта создаёт комфортные условия для работы бизнеса и инвесторов, совместно с федеральным центром решая задачи по созданию инфраструктуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, накануне стало известно, что наш регион получит больше 1,1 миллиарда рублей на создание инфраструктуры ТОР «Хабаровск» — с таким предложением выступили региональные власти, а председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин его поддержал. Соответствующее распоряжение уже подписано. В текущем году Хабаровский край получит 931,1 миллиона рублей, а в следующем — 176,6 миллиона из средств единой президентской субсидии.
Как написал губернатор Дмитрий Демешин в своём официальном telegram-канале, эти средства, в частности, пойдут на возведение производственных и административных зданий для инвесторов на площадках «Ракитное» в пригороде Хабаровска и «Парус» в Комсомольске-на-Амуре, строительство дополнительных коммуникаций и дороги к площадке ракитное, а также инженерных сетей и транспортных связей для «Дальневосточного квартала».
— Мы активно развиваем площадки территорий опережающего развития в интересах жителей края, действующих и потенциальных инвесторов. В этом огромную поддержку получаем от вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Перспективные площадки кроме тех, что я уже упомянул, — площадка «Северная» в границах Хабаровска и остров Большой Уссурийский, где мы создаём российско-китайскую трансграничную зону, — отметил губернатор Дмитрий Демешин.
Напомним, что в 2024 году площадь ТОР «Хабаровск» увеличилась на 18 тысяч гектаров за счёт создания новых и расширения уже действующих площадок для проектов примерной стоимостью 43 миллиарда рублей. Бизнес заявляет о создании в этих льготных экономических зонах порядка одной тысячи новых рабочих мест. Бизнесмены чаще всего открывают компании в строительстве, логистике, производстве и машиностроении.