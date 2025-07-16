Мишустин выделил более 1 млрд рублей Хабаровскому краю после обращения Демешина

Как написал губернатор Дмитрий Демешин в своём официальном telegram-канале, эти средства, в частности, пойдут на возведение производственных и административных зданий для инвесторов на площадках «Ракитное» в пригороде Хабаровска и «Парус» в Комсомольске-на-Амуре, строительство дополнительных коммуникаций и дороги к площадке ракитное, а также инженерных сетей и транспортных связей для «Дальневосточного квартала».