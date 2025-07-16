Главу посёлка в Хабаровском крае уволили за кумовство

В Верхнебуреинском районе сняли с должности главу посёлка Софийск после выявленных нарушений. Поводом для отставки стало заключение контрактов с родственниками без уведомления о возможном конфликте интересов, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Как выяснилось, в 2024 году чиновница подписала с близкими людьми договоры подряда и социального найма жилья. Однако она не заявила о своей личной заинтересованности и не предприняла никаких шагов, чтобы избежать конфликта.
После самороспуска местного совета, который мог бы рассмотреть вопрос об ответственности, материалы были направлены в адрес губернатора Хабаровского края. Впоследствии новые депутаты поддержали инициативу прокуратуры и приняли решение об увольнении чиновницы за утрату доверия.
Кроме того, по иску прокурора с экс-главы и одного из её родственников взыскали средства, полученные по муниципальному контракту. Размер суммы не уточняется.