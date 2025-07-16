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Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Инициатива по закупке вооружений США для Киева была идеей Германии, Берлин продвигал ее, сообщает газета Politico со ссылкой на немецких чиновников.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит.

«Руководство Германии, в частности, продвигало это соглашение… В частном порядке немецкие чиновники заявляют, что эта инициатива была идеей Германии», — говорится в материале издания.

Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты «поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки — ред.) полную стоимость этого оружия». В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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