Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит.
«Руководство Германии, в частности, продвигало это соглашение… В частном порядке немецкие чиновники заявляют, что эта инициатива была идеей Германии», — говорится в материале издания.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты «поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки — ред.) полную стоимость этого оружия». В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.