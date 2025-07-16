Стало известно, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже отправили на Украину

Также Трамп отметил, что испытывает разочарование в российском президенте Владимире Путине, но пока не завершил взаимодействие с ним. По его словам, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию на четырех этапах. Впоследствии он добавил, что верит в стремление Путина прекратить конфликт на Украине.