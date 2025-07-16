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Стало известно, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже отправили на Украину

Ракеты для зенитных комплексов Patriot уже направлены на Украину через территорию Германии.

Ракеты для зенитных комплексов Patriot уже направлены на Украину через территорию Германии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Они поступают из Германии и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — приводит слова Трампа «РБК».

Американский лидер указал на тот факт, что в предстоящих поставках вооружений для украинской армии фигурируют не отдельные ракеты, а полноценные батареи систем ПВО Patriot. Согласно его заявлению, Украине будет передано 17 таких комплексов.

При этом глава администрации США заверил, что Вашингтон не намерен передавать Киеву оружие большой дальности действия.

Также Трамп отметил, что испытывает разочарование в российском президенте Владимире Путине, но пока не завершил взаимодействие с ним. По его словам, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию на четырех этапах. Впоследствии он добавил, что верит в стремление Путина прекратить конфликт на Украине.

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