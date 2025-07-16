Над Россией сбили восемь дронов ВСУ. Военная операция, день 1239-й

9:00 Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город подвергся ~самой масштабной атаке с начала конфликта~. По его словам, в городе прозвучало более 30 взрывов. Удар был нанесен одновременно баллистической ракетой и 28 беспилотниками «Герань».
8:50.
8:30 Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.
8:15 ❗️Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава президент США Дональд Трамп.
8:03 ?Минобороны: силы ПВО за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией.
▪️в Крыму и над Азовским море ликвидировали по три БПЛА;
▪️в Курской и Белгородской областях — по одному.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1239-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.