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Над Россией сбили восемь дронов ВСУ. Военная операция, день 1239-й

Силы ПВО за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. В Крыму и над Азовским морем ликвидировали по три БПЛА, в Курской и Белгородской областях — по одному. Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что поставка Киеву самих ЗРК займет месяцы после достижения соглашения с Вашингтоном. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:00 Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город подвергся ~самой масштабной атаке с начала конфликта~. По его словам, в городе прозвучало более 30 взрывов. Удар был нанесен одновременно баллистической ракетой и 28 беспилотниками «Герань».

8:50.

8:30 Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.

8:15 ❗️Украине уже передают ракеты для комплексов Patriot, заявил глава президент США Дональд Трамп.

8:03 ?Минобороны: силы ПВО за ночь сбили восемь дронов ВСУ над Россией.

▪️в Крыму и над Азовским море ликвидировали по три БПЛА;

▪️в Курской и Белгородской областях — по одному.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1239-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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