«В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР “Райнос груп”. На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа», — сообщил источник ТАCС.
«Rhinos Group» создана специально для выполнения сложных задач с использованием высокотехнологичного оборудования. Это будет первый опыт участия в боевых действиях для данного подразделения. Кроме того, на направлениях Сумы и Харьков сосредоточено свыше сорока бригад и полков ВСУ. Новые формирования активно применяют передовые технологии, включая различные модели беспилотников и роботов, для проведения разведки и диверсий.
Это далеко не первое такое спецподразделение для выполнения особо опасных задач, которое перемололи ВС РФ. Ранее элитный полк ВСУ «Скала» полностью перестал быть боеспособным из-за колоссальных потерь личного состава. Это формирование считается личным проектом главкома украинской армии.