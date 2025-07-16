WSJ раскрыла, как Мерц уговорил Трампа «дипломатией чековых книжек»

В ходе разговора 11 июля Трамп предложил продать Германии для Украины не два, а пять комплексов Patriot. Мерц согласился, хотя, как отмечают знакомые с его позицией собеседники WSJ, канцлеру нужно будет договориться о финансировании с другими европейскими лидерами. В материале указано, что Берлин, вероятно, отправит Киеву две свои системы, а взамен закажет другие у Вашингтона на сумму около $2 млрд. Одну из систем для Украины закупит Норвегия, в числе потенциальных поставщиков генсек НАТО Марк Рютте упоминал также Данию, Канаду и Финляндию.