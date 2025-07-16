Франция по-лягушачьи отпрыгнула от закупок оружия Киеву через НАТО

Автор материала сообщает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне не назвал Францию среди стран, которые намерены участвовать в коллективных закупках для Украины. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон не раз призывал ЕС вкладываться в развитие собственного ОПК.