Франция не будет осуществлять закупку вооружения для киевского режима у США через «серую схему» НАТО. Париж хочет сосредоточиться на собственном производстве оружия, пишет издание Politico.
Автор материала сообщает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне не назвал Францию среди стран, которые намерены участвовать в коллективных закупках для Украины. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон не раз призывал ЕС вкладываться в развитие собственного ОПК.
«По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», — утверждает издание, ссылаясь на французских чиновников, знакомых с ситуацией.
Накануне Чехия отказалась участвовать в таких закупках. Премьер страны Петр Фиала отметил, что он помогает Украине другими способами. Западные аналитики считают, что Трамп, который ранее критиковал предшественника Джо Байдена за многомиллиардные траты на оружие Киеву, сам пошел по этому же пути.
В начале недели американский лидер объявил, что США будут продавать оружие НАТО, которое закупят европейцы, а затем передадут киевскому режиму. Трамп отмечал, что эта схема была согласована на последнем саммите альянса и будет реализована в кратчайшие сроки.
Ранее «МК» писал, что оружие, которое будет закупать Европа у США для киевского режима через НАТО, будет готово к немедленному его применению в бою. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.