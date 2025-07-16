Эксперт Ераносян объяснил, что могло взорваться в Измаиле у границ Румынии

Если посмотреть на карту ночных атак объектов ВСУ, которые выставляют киевские мониторинговые каналы, то хорошо видно — удары накрыли цели на половине территории Украины. Самые мощные пришлись на дунайские порты в Одесской области: Измаил, Килия, Рени и промзоны в Харькове и Кривом Роге.
И если цели ВСУ на востоке Украины «утюжатся», как говорят военные, уже несколько дней, то украинские порты на Дунае рядом с румынской границей не подвергались воздушным ударам давно. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян рассказал aif.ru, какие военные цели могли быть уничтожены в дунайских портах Украины.
«Дунайские порты Измаил, Рени, Килия являются главной перевалочной базой военных грузов для ВСУ, поступающих через огромный логистический хаб НАТО в Румынии, — объяснил эксперт. — Расстояние от румынского берега до украинского там минимально, поэтому грузы стараются перебрасывать максимально быстро и скрытно. Но раз накопление на грузовых площадках идет, значит, это фиксирует и воздушная разведка, и силы сопротивления. Все данные поступают российскому командованию. Судя по всему, в последние дни с территории Румынии было переброшено немало вооружения для ВСУ, там могли быть и свежие американские поставки оружия».