Эксперт Ераносян объяснил, что могло взорваться в Измаиле у границ Румынии

«Дунайские порты Измаил, Рени, Килия являются главной перевалочной базой военных грузов для ВСУ, поступающих через огромный логистический хаб НАТО в Румынии, — объяснил эксперт. — Расстояние от румынского берега до украинского там минимально, поэтому грузы стараются перебрасывать максимально быстро и скрытно. Но раз накопление на грузовых площадках идет, значит, это фиксирует и воздушная разведка, и силы сопротивления. Все данные поступают российскому командованию. Судя по всему, в последние дни с территории Румынии было переброшено немало вооружения для ВСУ, там могли быть и свежие американские поставки оружия».